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Шпинёв: у Мухина идёт четвёртый месяц травмы. До общей группы ЦСКА ещё месяц

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Агент опорного полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина Вадим Шпинёв рассказал о сроках возвращения футболиста в строй после тяжёлой травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
- У Максима всё проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него ещё месяц, идёт четвёртый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе. Очень редко бывает, когда футболист чуть быстрее восстанавливается или же медленнее. Мы не будем торопиться. Федотов тоже, он это прекрасно понимает, - приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

22-летний опорный полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин в текущем сезоне провёл за красно-синих 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативный пас. 29 октября 2023 года в выездном матче 13 тура Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0) футболист был заменён на 77 минуте из-за повреждения, в дальнейшем у Мухина был диагностирован разрыв крестообразной связки.

ЦСКА Мухин Шпинев
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