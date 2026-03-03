Сёмин: "Зениту" сложно даются победы в каждой игре

"Явного доминирования "Зенита" в РПЛ уже нет второй сезон подряд.
Можно сказать, что чемпионат прибавил в конкурентоспособности, подопечным Семака сложно даются победы в каждой игре", - сказал Сёмин "Советскому спорту".
27 февраля состоялся матч 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. Голом отметился нападающий Луис Энрике в конце второго тайма.
На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.