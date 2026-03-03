Матчи Скрыть

Глушаков - о судействе в РПЛ: безобразие. Может, убрать VAR?

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о судействе в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Денис Глушаков предположил, что VAR может психологически влиять на арбитров.

"С судейством безобразие.
Есть элементарные моменты, которые и без VAR раньше решались без ошибок. Может, VAR, наоборот, психологически давит на судей? Они делают ошибки. Может, убрать VAR? Глядишь, меньше ошибок будет", - сказал Глушаков "Чемпионату".

В 19-м туре чемпионата России VAR вмешался в каждый из восьми матчей, это произошло впервые в истории лиги.

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар" с 43 баллами в своем активе. "Зенит" из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке, набрав 42 очка в 19-ти матчах. Московский "Локомотив" замыкает тройку лидеров (40 очков).

