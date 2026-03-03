Экс-тренер "Ахмата" назвал главную причину победы команды над ЦСКА

"Главный фактор победы "Ахмата" над ЦСКА - при Черчесове в команде налажена дисциплина и самоотдача.Было видно, что хорошо подготовились на сборах, прилично выглядели, хорошее движение, свой момент реализовали", - сказал Байтиев "Чемпионату".
1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" принимал на своем поле московский ЦСКА. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Максим Самородов.
На данный момент "Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 19-ти матчах. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.