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Гендир “Пари НН” – об аренде Кучаева: кто-то выдал желаемое за действительное

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Генеральный директор “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о том, что нижегородский клуб подпишет полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева.
Фото: "Матч ТВ"
– Мы интересуемся многими игроками. Кто-то выдал эту информацию желаемое за действительное. Кучаев сейчас не находится в расположении команды.

Ранее появилась информация о том, что полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев в текущее трансферное окно отправится в нижегородский “Пари НН”. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил “Матч ТВ”. По данным источника, игрок армейцев перейдет в клуб из Нижнего Новгорода на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Источник: “СЭ”

Нижний Новгород ЦСКА Кучаев Российские трансферы Мелик-Гусейнов
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