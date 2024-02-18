– Мы интересуемся многими игроками. Кто-то выдал эту информацию желаемое за действительное. Кучаев сейчас не находится в расположении команды.
Ранее появилась информация о том, что полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев в текущее трансферное окно отправится в нижегородский “Пари НН”. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил “Матч ТВ”. По данным источника, игрок армейцев перейдет в клуб из Нижнего Новгорода на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Источник: “СЭ”
Гендир “Пари НН” – об аренде Кучаева: кто-то выдал желаемое за действительное
Генеральный директор “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о том, что нижегородский клуб подпишет полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева.
Фото: "Матч ТВ"