В эти минуты завершился первый тайм матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором "Ростов" принимает на своем поле тольяттинский "Акрон". Игра проходит на стадионе "Ростов Арена", на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу хозяев.
Забитыми мячами отметились крайний нападающий Роналдо, а также полузащитник Даниил Шанталий и защитник Давид Семенчук.
Напомним, в 1-м туре ростовчане в гостях забили в ворота красно-черных четыре безответных мяча.
"Ростов" громит "Акрон" после первого тайма в Кубке России
На "Ростов Арене" прозвучал свисток на перерыв.
Фото: ФК "Ростов"