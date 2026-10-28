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"Ростов" громит "Акрон" после первого тайма в Кубке России

На "Ростов Арене" прозвучал свисток на перерыв.
Фото: ФК "Ростов"
В эти минуты завершился первый тайм матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором "Ростов" принимает на своем поле тольяттинский "Акрон". Игра проходит на стадионе "Ростов Арена", на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились крайний нападающий Роналдо, а также полузащитник Даниил Шанталий и защитник Давид Семенчук.

Напомним, в 1-м туре ростовчане в гостях забили в ворота красно-черных четыре безответных мяча.

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