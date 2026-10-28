Главный тренер "Оренбурга" прокомментировал волевую победу над "Родиной"

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов подвел итоги встречи с "Родиной" в Кубке России (2:1).

Фото: ФК "Оренбург"

"Мы верили, что должны отыграться, постараться выиграть этот матч. Он для нас был важен.

Мы хотели за тур до конца постараться сделать шаг, чтобы уже было четкое понимание того, что мы прошли в следующий раунд", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ"."Оренбург" одержал волевую победу над московской "Родиной" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1. Команда Ильдара Ахметзянова уступала по ходу встречи, однако сумела забить два мяча на 74-й и 77-й минутах.Оренбуржцы набрали 10 очков и досрочно обеспечили выход из группы.