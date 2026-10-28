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Пильгуй назвал причину двух поражений "Динамо" подряд

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Динамо" Владимир Пильгуй поделился с Rusfootball.info мнением по поводу двух последних поражений бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
- "Динамо" после длительной серии побед потерпело два поражения подряд - одно в чемпионате, другое - в Кубке России. Что это? Спад?

- Очевидно, да. Какой-то спад есть. Я это связываю с моральной усталостью.

Все-таки была длинная победная серия, и это требовало больших моральных усилий. Поэтому где-то спад должен был наступить. Большой проблемы в этом не вижу. В любой команде такое может быть. Теперь важно как можно быстрее восстановиться. Я имею в виду психологическую сторону прежде всего. Чтобы спал этот гнет, что нужно все время выигрывать и быть наверху. Немножко надо раскрепоститься будет. Мы видели в матче с "Акроном", что морально ребята были утомлены.

Сейчас важно не впадать в панику и ничего не выдумывать. Потому что в каждой команде такое случается. Невозможно провести весь сезон на одном уровне. Будут и спады, и нужно воспринимать это как нормальное явление.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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