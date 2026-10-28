Пильгуй назвал причину двух поражений "Динамо" подряд

Фото: ФК "Динамо"

- Очевидно, да. Какой-то спад есть. Я это связываю с моральной усталостью.

Все-таки была длинная победная серия, и это требовало больших моральных усилий. Поэтому где-то спад должен был наступить. Большой проблемы в этом не вижу. В любой команде такое может быть. Теперь важно как можно быстрее восстановиться. Я имею в виду психологическую сторону прежде всего. Чтобы спал этот гнет, что нужно все время выигрывать и быть наверху. Немножко надо раскрепоститься будет. Мы видели в матче с "Акроном", что морально ребята были утомлены.Сейчас важно не впадать в панику и ничего не выдумывать. Потому что в каждой команде такое случается. Невозможно провести весь сезон на одном уровне. Будут и спады, и нужно воспринимать это как нормальное явление.