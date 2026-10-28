"Потеряли концентрацию, когда очки были уже в кармане". Альба - о поражении "Оренбургу"

Главный тренер "Родины" Джонатан Альба прокомментировал поражение от "Оренбурга" в матче Кубка России (1:2).

Фото: ФК "Родина"

"Потеряли концентрацию на важном отрезке в конце игры, когда очки были уже в нашем кармане. Может быть, из-за огромного желания. Но до последней минуты пытались делать вещи, которые у нас хорошо получались.

В первые 15-20 минут мы неправильно оборонялись и атаковали. Во втором тайме были намного лучше и получилось забить. Было достаточно моментов, чтобы победить. Потеряли очки, которые нам были очень важны", - сказал Альба в эфире "Матч ТВ"."Родина" встречалась с "Оренбургом" сегодня, 28 октября. Матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. Гости повели на 58-й минуте после точного удара нападающего Ивана Тимошенко. Однако не сумели удержать преимущество, пропустив два мяча на 74-й и 77-й минутах.Команда Джонатана Альбы с 3 набранными очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А.