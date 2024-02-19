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Виллиан Роша рассказал о задачах ЦСКА в РПЛ и в Кубке России

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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о целях и задачах красно-синих в весенней части текущего сезона.
Фото: Sport24
- Считаю, нам нужно двигаться от игры к игре. Стараться победить в ближайшем матче, а после него быстро переключаться на следующий. Задача в чемпионате - набрать как можно больше очков в оставшихся турах. Кроме того, есть Кубок России. Команду ждёт ответный поединок с "Ростовом", нужно побеждать. Наша цель в том, чтобы постараться вновь выиграть титул. ЦСКА - действующий победитель турнира, надо повторить успех, - передаёт слова Виллиана Роши Bobsoccer.

Московский ЦСКА осеннюю часть текущего сезона завершил на восьмой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 сыгранных матчах. Отставание "армейцев" от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков, от идущего вторым "Зенита" - 8 очков, от занимающего третью строчку московского "Динамо" - 4 очка.

В Кубке России действующий обладатель трофея ЦСКА занял первое место в группе на групповом этапе Пути РПЛ и вышел в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где соперником красно-синих стал "Ростов". Первый матч 1/4 финала в Ростове-на-Дону завершился вничью 1:1, ответная игра пройдёт в Москве 12 марта.

Кубок России ЦСКА Виллиан Роша
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