Экс-спортдир "Динамо" оценил назначение Шварца в клуб

"Работа Шварца в "Динамо" точно не обернётся коллапсом. Он умеет раскрывать молодых игроков и работать с ними. В "Динамо" достаточно много молодых талантов.Они могут выходить на поле в основном составе и решать исход матчей. Если не уйдёт Тюкавин, у "Динамо" всё будет в порядке", - сказал Галямин Metaratings.
Сандро Шварц являлся главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством команда провела 57 матчей, одержала 32 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
В мае 2026 года пресс-служба бело-голубых объявила о возвращении немецкого специалиста на пост наставника. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.