Экс-спортдир "Динамо" оценил назначение Шварца в клуб

Бывший спортивный директор "Динамо" Дмитрий Галямин высказался о назначении Сандро Шварца главным тренером клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Дмитрий Галямин заявил, что "Динамо" будет хорошо выступать в следующем сезоне, если Константин Тюкавин не уйдет из клуба.

"Работа Шварца в "Динамо" точно не обернётся коллапсом. Он умеет раскрывать молодых игроков и работать с ними. В "Динамо" достаточно много молодых талантов.
Они могут выходить на поле в основном составе и решать исход матчей. Если не уйдёт Тюкавин, у "Динамо" всё будет в порядке", - сказал Галямин Metaratings.

Сандро Шварц являлся главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством команда провела 57 матчей, одержала 32 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

В мае 2026 года пресс-служба бело-голубых объявила о возвращении немецкого специалиста на пост наставника. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится