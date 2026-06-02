Гаджиев высказался о возможном подписании Кокорина в "Динамо" Мх

"Связывался ли Газизов с Кокориным и что думаю по поводу его возможного перехода? Я не знаю. Но я считаю, что этого делать не стоит, потому что при той модели игры, которую выстроили в махачкалинском "Динамо", - агрессивной, с высоким прессингом, - мастерство Кокорина команде не поможет.Если только рассматривать трудоустройство Кокорина в клуб не в качестве футболиста", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".
Александр Кокорин выступал в составе кипрского "Ариса" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 23 матча и забил 1 гол. Трансферная стоимость 35-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро. В мае пресс-служба "Ариса" объявила об уходе российского игрока.
По итогам прошедшего сезона махачкалинское "Динамо" заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб не вылетел Первую Лигу, одержав победу над "Уралом" в стыковых матчах.