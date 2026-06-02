Как пишет GZH, клуб из Порту-Алегри заинтересован в выкупе прав на футболиста с целью его дальнейшей перепродажи. Руководство команды изучает финансовые условия потенциальной сделки.
Сообщается, что в соглашении игрока предусмотрена специальная опция для "Гремио". Если для других клубов сумма выкупа составляет 18 миллионов евро, то бразильцы могут приобрести хавбека за 16 миллионов евро.
Напомним, Бителло перебрался в "Динамо" именно из "Гремио" в 2023 году. В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и 11 ассистами на партнёров.
"Гремио" хочет вернуть Бителло из "Динамо" - источник
Бразильский "Гремио" рассматривает возможность возвращения полузащитника Бителло, который сейчас выступает за московское "Динамо".
