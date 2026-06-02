Кирьяков - о назначении Игдисамова: я двумя руками за русского тренера

Бывший игрок "Динамо" Сергей Кирьяков высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Сергей Кирьяков заявил, что доволен назначением русского тренера в клуб.

"Это решение руководства. Видимо, повлияла концовка чемпионата, где ЦСКА стал выходить из того кризиса, в котором был. Во-вторых, от добра добра не ищут.

Наелись зарубежными кандидатами и решили дать возможность поработать молодому неизвестному специалисту. Я двумя руками за русского тренера", - сказал Кирьяков "Матч ТВ".

Вчера, 1 июня, Дмитрий Игдисамов был назначен главным тренером московского ЦСКА. Ранее российский специалист являлся исполняющим обязанности наставника команды. Под его руководством "армейцы" провели 3 матча, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

