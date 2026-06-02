Мусаев высказался о возможном уходе Кордобы после ЧМ-2026

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о возможном уходе Джона Кордобы из клуба.

Фото: ФК "Краснодар"

"Допускаю ли я, что после ЧМ-2026 Джон может покинуть команду? Понимаю, гипотетически на кого-то из наших лидеров будет спрос, кого-то мы можем потерять. К сожалению. Пока предпосылок к этому нет", - сказал Мусаев "Чемпионату"

Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 41 матч, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.Сборная Колумбии встретится с Узбекистаном, ДР Конго и Португалией в рамках группового этапа ЧМ-2026.