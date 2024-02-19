Руководство "Пари Нижнего Новгорода" проявляет трансферный интерес к 24-летнему центральному защитнику московского "Локомотива" Станиславу Магкееву, сообщают СМИ. По данным источника, Магкеев отказался продлить истекающий летом 2024 года контракт с "железнодорожниками" на предлагаемых ими условиях, и в следующее трансферное окно может получить статус свободного агента.
В текущем сезоне Магкеев не провёл ни одного матча, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки, полученного в игре 26 тура РПЛ против "Сочи" прошлого сезона (3:0). В настоящее время футболист вернулся в строй и принимал участие в контрольных матчах красно-зелёных на тренировочных сборах.
Станислав Магкеев является воспитанником клубной академии "Локомотива", его оценочная трансферная стоимость по Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Магкеев может перейти из "Локомотива" в "Пари НН"
По данным СМИ, защитник "Локомотива" Станислав Магкеев может продолжить карьеру в "Пари Нижнем Новгороде".
Фото: ФК "Локомотив"