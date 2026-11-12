Сборная России пропустила в начале каждого из таймов матча с Узбекистаном

Сборная Узбекистана удвоила счет в игре с Россией на первой минуте второго тайма

Фото: РФС / Сборная России

В эти минуты стартовала вторая половина товарищеской игры между сборными Узбекистана и России. Игра проходит на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. На данный момент на табло счет 2:0 в пользу хозяев поля.



На пятой минуте первого тайма автогол забил защитник Виктор Мелехин, а на первой минуте второй 45-минутки отличился игрок обороны Бехруджон Каримов.