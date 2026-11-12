Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Турция
1 - 2 1 2
Бельгия2 тайм
Армения
1 - 1 1 1
Кипр2 тайм
Черногория
22:45
ЛатвияНе начат
Албания
22:45
ФинляндияНе начат
Англия
22:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
22:45
БеларусьНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат
Чехия
22:45
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Узбекистан
2 - 3 2 3
РоссияЗавершен

Сборная России пропустила в начале каждого из таймов матча с Узбекистаном

Сборная Узбекистана удвоила счет в игре с Россией на первой минуте второго тайма
Фото: РФС / Сборная России
В эти минуты стартовала вторая половина товарищеской игры между сборными Узбекистана и России. Игра проходит на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. На данный момент на табло счет 2:0 в пользу хозяев поля.

На пятой минуте первого тайма автогол забил защитник Виктор Мелехин, а на первой минуте второй 45-минутки отличился игрок обороны Бехруджон Каримов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится