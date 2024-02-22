– Как я знаю, у Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта. Он принял такое решение — новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека.
Ранее СМИ стало известно о том, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев разорвал трудовое соглашение с московским ЦСКА. Российский футболист принял решение продолжить карьеру в нижегородском “Пари НН”. По слухам, футболист уже присоединился к своему новому клубу на сборах ОАЭ.
Источник: “Чемпионат”
Федотов – об уходе Кучаева из ЦСКА: у него было в свое время предложение о продлении контракта
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе из клуба полузащитника Константина Кучаева.
Фото: "Матч ТВ"