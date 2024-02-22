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Федотов – об уходе Кучаева из ЦСКА: у него было в свое время предложение о продлении контракта

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе из клуба полузащитника Константина Кучаева.
Фото: "Матч ТВ"
– Как я знаю, у Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта. Он принял такое решение — новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека.

Ранее СМИ стало известно о том, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев разорвал трудовое соглашение с московским ЦСКА. Российский футболист принял решение продолжить карьеру в нижегородском “Пари НН”. По слухам, футболист уже присоединился к своему новому клубу на сборах ОАЭ.

Источник: “Чемпионат”

Федотов ЦСКА Кучаев Российские трансферы Нижний Новгород
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