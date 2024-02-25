– Пишут, что я могу пойти в политику? Что за вопрос? Конечно, нет. Почему? Потому что я — спортсмен, мне это неинтересно, — цитирует Аршавина Sport24.
Сейчас Андрей Аршавин занимает должность заместителя генерального директора петербургского “Зенита” по футбольному развитию.
Напомним, Андрей Аршавин завершил свою профессиональную карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за петербургский “Зенит” и лондонский “Арсенал”.
Аршавин: пишут, что я могу пойти в политику? Мне это неинтересно
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что не планирует уходить в политику.
Фото: РИА Новости