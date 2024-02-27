"Я не главный тренер. Кого ставить — не прерогатива руководства клуба. Как президент, я категорически запрещаю вмешиваться в действия главного тренера и говорить, кого ставить. Так что это гадание на кофейной гуще", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Гойкович провел за "Оренбург" 18 матчей и отметился 6-ю заработанными желтыми карточками. Контракт игрока с клубом истекает по окончании текущего сезона и не будет продлен. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Деограсии занимает 14-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков.
Президент "Оренбурга": как президент, я категорически запрещаю вмешиваться в действия главного тренера
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о количестве игрового времени Ренато Гойковича.
Фото: ФК "Оренбург"