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Агент: Эль-Аскалани с нетерпением ждет, когда сможет дебютировать за "Ростов" в официальных матчах

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Агент Харуна Абу, представляющий интересы защитника Эяда Эль-Аскалани, рассказал, что его клиенту не терпится дебютировать за "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
"Эяд очень рад быть частью "Ростова", это отличный клуб. Он с нетерпением ждет, когда сможет дебютировать в официальных матчах", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Напомним, "Ростов" официально объявил о переходе центрального защитника молодежной сборной Египта Эяда Эль-Аскалани в начале февраля. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2028 года. Ранее 19?летний игрок выступал за египетский клуб "Исмаили", за который провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей.

Эль-Аскалани Ростов
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