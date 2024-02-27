"Эяд очень рад быть частью "Ростова", это отличный клуб. Он с нетерпением ждет, когда сможет дебютировать в официальных матчах", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, "Ростов" официально объявил о переходе центрального защитника молодежной сборной Египта Эяда Эль-Аскалани в начале февраля. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2028 года. Ранее 19?летний игрок выступал за египетский клуб "Исмаили", за который провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей.
Агент: Эль-Аскалани с нетерпением ждет, когда сможет дебютировать за "Ростов" в официальных матчах
Агент Харуна Абу, представляющий интересы защитника Эяда Эль-Аскалани, рассказал, что его клиенту не терпится дебютировать за "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"