"Я надеюсь, что "Спартак" даст бой "Зениту". Я думаю, у кого-то в "Спартаке" есть характер (изменено - прим.), чтобы ответить на жест Медведева. Посмотрим, у кого в итоге он есть. Прежде всего, он должны быть у Абаскаля. Если все будет так, как сказал Радимов, — "Спартак" получит трешку и поедет домой — то у Абаскаля его нет. А если будет хорошая игра, тогда другое дело", - цитирует Быстрова "РБ Спорт".
На зимних сборах председатель правления "Зенита" Александр Медведев в беседе с Клаудиньо показал полузащитнику неприличный жест, упоминая "Спартак". Петербургский клуб сыграет с "красно-белыми" в рамках 19-го тура РПЛ, подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России после 18-ти сыгранных туров и имеют в своем активе 36 очков. Команда Гильермо Абаскаля располагается на пятом месте в турнирной таблице с 30-ю очками. "Сине-бело-голубые" одержали победу над "Спартаком" в первом круге чемпионата со счетом 3:1.
Быстров: если "Спартак" получит трешку и поедет домой — то у Абаскаля нет характера
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о грядущем матче "Спартака" и "Зенита".
Фото: РФС