Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ. По словам Радимова, если «Спартак» не уступит «Зениту» в грядущем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, то может получить большой заряд бодрости. В случае победы, как отметил Радимов, отставание от «сине-бело-голубых» для москвичей сократится до трех очков.
«Если «Спартак» проиграет «Зениту», на чемпионстве в этом году можно ставить крест. Девять очков отыграть за 11 туров практически нереально. Всякое бывает, конечно, но шансы минимальные», - передает слова Радимова «РБ Спорт».
Радимов – о возможности "Спартака" побороться за чемпионство: если проиграют "Зениту", то можно ставить крест
Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился своими рассуждениями относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне.
Фото: Wikipedia