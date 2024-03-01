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Радимов – о возможности "Спартака" побороться за чемпионство: если проиграют "Зениту", то можно ставить крест

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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился своими рассуждениями относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне.
Фото: Wikipedia
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ. По словам Радимова, если «Спартак» не уступит «Зениту» в грядущем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, то может получить большой заряд бодрости. В случае победы, как отметил Радимов, отставание от «сине-бело-голубых» для москвичей сократится до трех очков.

«Если «Спартак» проиграет «Зениту», на чемпионстве в этом году можно ставить крест. Девять очков отыграть за 11 туров практически нереально. Всякое бывает, конечно, но шансы минимальные», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

Спартак Зенит Радимов
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