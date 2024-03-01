Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ростов
19:00
Крылья СоветовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
23:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
22:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Агент Сако: Умар покажет достойный уровень игры за "Ростов"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника "Ростова" Умара Сако высказался об ожиданиях от выступлений своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
"Ожидания от игры Сако за "Ростов"? Преждевременно говорить об этом, но уверен, он покажет достойный уровень игры. Он полностью сосредоточен на "Ростове". А остальное мы прокомментируем попозже", - цитирует Диалло "РБ Спорт".

Омар Сако перешел в "Ростов" из "Арды" в аренду в зимнее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего центрального защитника в 600 тысяч евро. Команда Валерия Карпина после 18-ти сыгранных туров занимает десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. Южане сыграют с "Крыльями Советов" в рамках 19-го тура РПЛ сегодня, 1-го марта в 19:00 по московскому времени.

Сако Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится