"Ожидания от игры Сако за "Ростов"? Преждевременно говорить об этом, но уверен, он покажет достойный уровень игры. Он полностью сосредоточен на "Ростове". А остальное мы прокомментируем попозже", - цитирует Диалло "РБ Спорт".
Омар Сако перешел в "Ростов" из "Арды" в аренду в зимнее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего центрального защитника в 600 тысяч евро. Команда Валерия Карпина после 18-ти сыгранных туров занимает десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. Южане сыграют с "Крыльями Советов" в рамках 19-го тура РПЛ сегодня, 1-го марта в 19:00 по московскому времени.
Агент Сако: Умар покажет достойный уровень игры за "Ростов"
Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника "Ростова" Умара Сако высказался об ожиданиях от выступлений своего клиента.
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