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Гранат: если Карпин поймет, что поддержки от руководства не будет, то он не останется в "Ростове"

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Экс-игрок "Ростова" Владимир Гранат высказался о главном тренере южан Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"
"Не думаю, что для Карпина этот сезон станет последним в "Ростове". Все зависит от того, как команда выступит во второй части чемпионата, и какие задачи будут в следующем сезоне. Если Карпин поймет, что поддержки от руководства не будет, то он не останется в клубе", - приводит слова Граната "РБ Спорт".

Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с 2022 года, он был главным тренером клуба с 2017 по 2021 год, также российский специалист работает в сборной России. Ранее Карпин возглавлял армавирское "Торпедо", "Мальорку" и московский "Спартак". Сегодня, 1-го марта "Ростов" сыграет с "Крыльями Советов" в рамках 19-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 18-ти сыгранных туров южане занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 21 очко.

Гранат Ростов Карпин
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