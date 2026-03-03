Игрокам "Тоттенхэма" грозит сокращение зарплат - источник

Игроки "Тоттенхэма" рискуют столкнуться с серьёзным сокращением доходов в случае вылета команды из Премьер-лиги.

Фото: BBC Sport

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, в большинстве контрактов футболистов предусмотрен пункт о снижении заработной платы примерно на 50%, если клуб окажется в Чемпионшипе.



"Тоттенхэм" с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Идущий в зоне вылета "Вест Хэм Юнайтед" имеет 25 баллов.