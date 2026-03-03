"Хетафе" впервые с 2008 года обыграл "Реал" на "Бернабеу"

По данным B/R Football, для "Хетафе" этот успех стал историческим: команда впервые с 2008 года сумела выиграть у мадридцев на их поле. Тогда тёмно-синие также победили 1:0. После того матча соперники провели на арене "Реала" ещё 16 встреч, и во всех случаях сильнее оказывались хозяева.
После 26 туров мадридский клуб с 60 очками занимает второе место в таблице. "Хетафе" набрал 32 очка и поднялся на 11-ю строчку.
Фото: Getty Images