Как сообщает Madrid Zone, бельгийский вратарь стал единственным игроком мадридцев, который после финального свистка подошёл к трибунам, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку и попросить прощения за результат.
После 26 туров "Реал" с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре балла.
Лишь один игрок "Реала" извинился перед болельщиками после поражения
Тибо Куртуа после поражения от "Хетафе" (0:1) в 26-м туре Ла Лиги обратился к болельщикам "Реала" с извинениями.
Фото: Getty Images