Лишь один игрок "Реала" извинился перед болельщиками после поражения

Тибо Куртуа после поражения от "Хетафе" (0:1) в 26-м туре Ла Лиги обратился к болельщикам " Реала " с извинениями.

Фото: Getty Images

Как сообщает Madrid Zone, бельгийский вратарь стал единственным игроком мадридцев, который после финального свистка подошёл к трибунам, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку и попросить прощения за результат.



После 26 туров "Реал" с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре балла.