- Иногда кажется, что Владимир не смеётся никогда, но вообще он умеет улыбаться и шутить. На тренировках он очень спокойный и не такой жёсткий, как кажется со стороны. Ивич - самый сильный тренер в российском футболе прямо сейчас? Мы идём на первом месте. Значит, он - лучший! - передаёт слова Батчи Metaratings.ru.
46-летний сербский тренер Владимир Ивич возглавляет "Краснодар" с января 2023 года. По итогам осенней части текущего сезона "быки" возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 18 матчах, их перевес над идущим вторым "Зенитом" составляет 2 очка.
В 2023 году "Краснодар" под руководством Ивича провёл 18 матчей чемпионата России подряд без поражений.
Вингер "Краснодара" Батчи: мы идём на первом месте. Значит, Ивич - лучший тренер!
Атакующий хавбек "Краснодара" Жоау Батчи высказал мнение о сербском главном тренере чёрно-зелёных Владимире Ивиче.
Фото: ФК "Краснодар"