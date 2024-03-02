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Вингер "Краснодара" Батчи: мы идём на первом месте. Значит, Ивич - лучший тренер!

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Атакующий хавбек "Краснодара" Жоау Батчи высказал мнение о сербском главном тренере чёрно-зелёных Владимире Ивиче.
Фото: ФК "Краснодар"
- Иногда кажется, что Владимир не смеётся никогда, но вообще он умеет улыбаться и шутить. На тренировках он очень спокойный и не такой жёсткий, как кажется со стороны. Ивич - самый сильный тренер в российском футболе прямо сейчас? Мы идём на первом месте. Значит, он - лучший! - передаёт слова Батчи Metaratings.ru.

46-летний сербский тренер Владимир Ивич возглавляет "Краснодар" с января 2023 года. По итогам осенней части текущего сезона "быки" возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 18 матчах, их перевес над идущим вторым "Зенитом" составляет 2 очка.

В 2023 году "Краснодар" под руководством Ивича провёл 18 матчей чемпионата России подряд без поражений.

Краснодар Ивич Батчи
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