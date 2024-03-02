"Игра тяжелая для обеих команд. Немного обидно, что не взяли три очка, потому что владели преимуществом. Всегда неприятно терять очки дома. Все понимают, что игра очень много значит для нас, для города. Мы больше владели преимуществом, но "Спартак" хорошо выбегал в атаки. Даже в конце мог забить. Когда прямой конкурент теряет очки, это всегда дополнительной настрой. Хотелось занять то место, к которому мы стремимся", - сказал Адамов.
Игра 19-го тура Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" завершилась нулевой ничьей. "Зенит" имел возможность обойти "Краснодар" и возглавить турнирную таблицу. Ранее "Краснодар" сыграл вничью с казанским "Рубином". Таким образом, разница между действующим лидером чемпионата и действующим чемпионом страны по-прежнему составляет 2 очка. "Спартак" благодаря ничейному результату набрал 31-е очко. Столько же - у московского "Локомотива", который сыграет в 19-м туре против "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Зенита" Адамов: мы больше владели преимуществом. Обидно, что не взяли три очка
Фото: официальный сайт "Зенита"