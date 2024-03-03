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Тренер “Спартака” Слишкович – о подсказках Джикии в игре с “Зенитом”: капитанами не становятся, а рождаются

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Тренер “Спартака” Владимир Слишкович рассказал о подсказках капитана красно-белых Георгия Джикии со скамейки в игре с “Зенитом” в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Помощь Джикии по ходу матча? Капитанами не становятся, а рождаются. У Георгия есть эти качества. Сегодня он как мог гнал команду вперед, даже не находясь на поле.

2 марта петербургский “Зенит” сыграл против московского “Спартака”. Данная игра была проведена в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась ничейным результатом – 0:0. Защитник красно-белых Георгий Джикия остался на скамейке запасных. При этом российский футболист вел себя активно и по ходу матча, подсказывая своим партнерам по команде.

Источник: “Чемпионат”

Спартак Зенит Джикия
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