– Помощь Джикии по ходу матча? Капитанами не становятся, а рождаются. У Георгия есть эти качества. Сегодня он как мог гнал команду вперед, даже не находясь на поле.
2 марта петербургский “Зенит” сыграл против московского “Спартака”. Данная игра была проведена в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась ничейным результатом – 0:0. Защитник красно-белых Георгий Джикия остался на скамейке запасных. При этом российский футболист вел себя активно и по ходу матча, подсказывая своим партнерам по команде.
Источник: “Чемпионат”
Тренер “Спартака” Слишкович – о подсказках Джикии в игре с “Зенитом”: капитанами не становятся, а рождаются
Тренер “Спартака” Владимир Слишкович рассказал о подсказках капитана красно-белых Георгия Джикии со скамейки в игре с “Зенитом” в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"