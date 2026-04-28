ФИФА увеличит призовой фонд чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола ФИФА обсуждает пересмотр призовых на чемпионате мира 2026 года.
Как сообщает The Guardian, поводом стали обращения национальных ассоциаций, указавших на рост затрат, связанных с участием в турнире.

Ранее планировалось распределить 727 миллионов долларов: каждая из 48 сборных должна была получить фиксированную выплату, а победителю предназначалась отдельная сумма. Теперь в организации рассматривают вариант увеличения общего фонда и пересмотра распределения средств.

Мировое первенство пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

