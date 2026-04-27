Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен

"Хочу сообщить не очень хорошую новость". Мойзес обратился к болельщикам ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес не сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
Игрок получил повреждение в выездной встрече с "Рубином" (0:0) и выбыл до окончания чемпионата. Футболист сообщил о ситуации в социальных сетях и обозначил сроки восстановления.

- К сожалению, я пишу, чтобы сообщить не очень хорошие новости. Из-за травмы, полученной в субботней игре, я не смогу помочь команде в заключительном отрезке сезона. Я сосредоточусь на восстановлении и вернусь в следующем сезоне на 100%. Буду поддерживать команду вне поля, - написал футболист.

Защитник выступает за московский клуб с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

После 27 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место. В ближайшее время команда сыграет в финале Пути регионов Кубка России против "Спартака" 6 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится