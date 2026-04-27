"Хочу сообщить не очень хорошую новость". Мойзес обратился к болельщикам ЦСКА

- К сожалению, я пишу, чтобы сообщить не очень хорошие новости. Из-за травмы, полученной в субботней игре, я не смогу помочь команде в заключительном отрезке сезона. Я сосредоточусь на восстановлении и вернусь в следующем сезоне на 100%. Буду поддерживать команду вне поля, - написал футболист.
Защитник выступает за московский клуб с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч, забил два мяча и сделал три результативные передачи.
После 27 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место. В ближайшее время команда сыграет в финале Пути регионов Кубка России против "Спартака" 6 мая.