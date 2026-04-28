Стали известны кандидаты на пост главного тренера "Челси"

Лондонский "Челси" приступил к поиску нового главного тренера после расставания с Лиамом Росеньором, который работал с командой около трёх месяцев.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" идёт на восьмой позиции. По информации The Telegraph, процесс подбора кандидата находится на начальной стадии. Среди рассматриваемых вариантов - Андони Ираола, Марку Силва и Хаби Алонсо. Ираола покинет "Борнмут" по окончании сезона, у Силвы завершается контракт с "Фулхэмом" в июне, а Алонсо остаётся без работы с января после ухода из " Реала ".