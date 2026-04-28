Футбольный агент объяснил, почему Дуран не выкладывается в играх за "Зенит"

- Дуран, безусловно, талантливый игрок. Сами условия, в которых он оказался – не лучшие. Джон должен был приспособиться к новой лиге за несколько месяцев, а это непросто.
К сожалению, он был не очень мотивирован из-за соглашения в виде аренды. Дуран понимает, что вряд ли останется в клубе. Это играет роль, - цитирует Барбозу Metaratings.
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах платной аренды без последующего права выкупа. Всего форвард провел за российский клуб во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 25 миллионов евро.