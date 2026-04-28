В "Реале" появились разногласия между тренером и игроками - источник



Внутри мадридского " Реала " обострилась ситуация между главным тренером Альваро Арбелоа и группой испанских футболистов.

Фото: Getty Images

Как сообщает The Athletic, разногласия затронули в том числе капитана команды Дани Карвахаля. По данным источника, ранее у наставника возник конфликт с Дани Себальосом, после чего полузащитник не попал в заявку на один из матчей.



На прошлой неделе мадридский клуб сыграл вничью с "Бетисом" (1:1), из-за чего увеличилось отставание от "Барселоны" - теперь разница составляет 11 очков. Следующую встречу команда проведёт 3 мая против "Эспаньола".