"У нас было семь новых игроков. Мы вернулись домой, поле было непростым - были повреждения и судороги. Мне понравился характер наших ребят, а что касается качества, уверен, мы в этом прибавим. Нам есть от чего отталкиваться, всё будет хорошо у команды. Каждое очко - шаг вперёд для "Балтики", - сказал Игнашевич.
"Сочи" и "Балтика" не смогли выявить победителя в очном матче в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. Игра завершилась без забитых голов. "Балтика" и "Сочи" занимают 15-е и 16-е место в турнирной таблице РПЛ соответственно. Победа позволила бы "южанам" обойти "Балтику" и покинуть последнюю строчку в таблице.
"Балтика", в свою очередь, в случае победы сравнялась бы по очкам с "Оренбургом", идущим в зоне стыковых матчей. В следующем туре "Сочи" отправится в гости к "Локомотиву", а "Балтика" - к "Оренбургу".
Источник: "Матч ТВ"
Игнашевич -после матча с "Сочи": у "Балтики" было семь новичков. Уверен, мы прибавим
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич высказался после ничьи с "Сочи" в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"