"Хочется, чтобы Квинси вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только руководители клуба, но и люди повыше смогут помочь Промесу. Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за "Спартак". Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно", - заявил Титов.
Напомним, суд в Амстердаме приговорил Квинси Промеса к 6-ти годам тюрьмы за незаконную транспортировку крупной партии наркотиков. Еще полтора года тюрьмы назначены форварду "Спартака" за нападение с ножом на двоюродного брата и нанесение ему телесных повреждений. Несмотря на уголовное преследование Квинси Промес отправился вместе со "Спартаком" на тренировочный сбор в ОАЭ.
Как сообщают СМИ, В Дубае Промес попал в аварию, после чего скрылся с места ДТП, что является наказуемым в Эмиратах. Сейчас Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. Нидерланды могут отправить запрос на экстрадицию Промеса в ОАЭ.
Источник: "Матч ТВ"
Титов: надеюсь, не только руководители "Спартака", но и люди повыше помогут Промесу вернуться
Экс-футболист "Спартака" Егор Титов выразил надежду на возвращение нидерландского форварда Квинси Промеса в состав "красно-белых".
Фото: "Матч ТВ"