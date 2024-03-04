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Титов: надеюсь, не только руководители "Спартака", но и люди повыше помогут Промесу вернуться

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Экс-футболист "Спартака" Егор Титов выразил надежду на возвращение нидерландского форварда Квинси Промеса в состав "красно-белых".
Фото: "Матч ТВ"
"Хочется, чтобы Квинси вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только руководители клуба, но и люди повыше смогут помочь Промесу. Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за "Спартак". Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно", - заявил Титов.

Напомним, суд в Амстердаме приговорил Квинси Промеса к 6-ти годам тюрьмы за незаконную транспортировку крупной партии наркотиков. Еще полтора года тюрьмы назначены форварду "Спартака" за нападение с ножом на двоюродного брата и нанесение ему телесных повреждений. Несмотря на уголовное преследование Квинси Промес отправился вместе со "Спартаком" на тренировочный сбор в ОАЭ.

Как сообщают СМИ, В Дубае Промес попал в аварию, после чего скрылся с места ДТП, что является наказуемым в Эмиратах. Сейчас Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. Нидерланды могут отправить запрос на экстрадицию Промеса в ОАЭ.

Источник: "Матч ТВ"

Титов Спартак Промес
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