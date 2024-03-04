"В РПЛ нет лёгких матчей, любая игра может тебя как поднять, так и опустить. Что нужно, чтобы стать чемпионом? Выиграть 11 матчей. Всё возможно в жизни", - цитирует Личку "Чемпионат".
"Динамо" одержало победу над "Локомотивом" в 19-м туре РПЛ. После 19-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Команда Марцела Лички сыграет с "Ахматом" в 20-м туре РПЛ. В первом матче плей-офф Кубка России московский клуб одержал победу над "Зенитом" со счетом 1:0.
Личка: что нужно, чтобы стать чемпионом? Выиграть 11 матчей, а это возможно
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался об амбициях клуба.
Фото: ФК "Динамо"