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Личка: что нужно, чтобы стать чемпионом? Выиграть 11 матчей, а это возможно

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался об амбициях клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"В РПЛ нет лёгких матчей, любая игра может тебя как поднять, так и опустить. Что нужно, чтобы стать чемпионом? Выиграть 11 матчей. Всё возможно в жизни", - цитирует Личку "Чемпионат".

"Динамо" одержало победу над "Локомотивом" в 19-м туре РПЛ. После 19-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Команда Марцела Лички сыграет с "Ахматом" в 20-м туре РПЛ. В первом матче плей-офф Кубка России московский клуб одержал победу над "Зенитом" со счетом 1:0.

Динамо Личка
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