Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Сосьедад
23:00
ПСЖНе начат
Бавария
23:00
ЛациоНе начат

Медведев: Клаудиньо будет голосовать на выборах президента РФ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления “Зенита” Александр Медведев сообщил, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо будет голосовать на выборах президента РФ.
Фото: ФК "Зенит"
– Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности.

Клаудиньо является футболистом петербургского “Зенита” с 2021 года. Бразильский полузащитник получил паспорт гражданина России в прошлом году. Таким образом, он имеет право голосовать на выборах президента РФ.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.

Источник: “СЭ”

Зенит Клаудиньо Медведев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится