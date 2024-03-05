– Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности.
Клаудиньо является футболистом петербургского “Зенита” с 2021 года. Бразильский полузащитник получил паспорт гражданина России в прошлом году. Таким образом, он имеет право голосовать на выборах президента РФ.
Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.
Источник: “СЭ”
Медведев: Клаудиньо будет голосовать на выборах президента РФ
Председатель правления “Зенита” Александр Медведев сообщил, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо будет голосовать на выборах президента РФ.
Фото: ФК "Зенит"