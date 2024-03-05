"Безусловно верю, что "Динамо" поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ. Ребята идут на рекорд. Если они будут побеждать до конца сезона - это будет рекорд "Динамо". Я очень за ребят болею, вот уже второй года ездила с ними на сборы. Очень хорошо с ними познакомились, с некоторыми даже начали общаться, сдружились. С ними весело, они классные, они хорошие спортсмены", - сказала Медведева.
Перед стартом весенней части сезона московское "Динамо" занимало 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 6 очков. Победа в московском дерби над "Локомтивом" позволила "бело-голубым" сократить отставание от "Зенита" и "Краснодара" до 2-х и 4-х очков. В рамках 20-го тура Премьер-лиги подопечные Марцела Лички примут на своем поле грозненский "Ахмат".
Источник: "Sport 24"
Евгения Медведева: верю, что "Динамо" поборется за чемпионство в РПЛ
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась прогнозом на весеннюю часть чемпионата России по футболу.
Фото: РИА Новости