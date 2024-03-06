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"Зенит" и "Спартак" наказаны КДК РФС по итогам 19 тура РПЛ

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КДК РФС оштрафовал петербургский "Зенит" и московский "Спартак" по итогам 19 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать "Зенит" и "Спартак" за скандирование болельщиками этих команд оскорбительных выражений в очном матче 19 тура Российской премьер-лиги, сообщают СМИ. По данным источника, сумма штрафа составит по 20 тысяч рублей для каждого из этих клубов.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоялся 2 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счётом 0:0.

Источник: РИА Новости

Зенит Спартак КДК РФС
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