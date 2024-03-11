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Нагорных: вопрос с продлением контракта Галактионова мы можем решить в техническом режиме

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о продлении контракта с Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"
"Михаил Михайлович — главный тренер "Локомотива", наши отношения рабочие, они достаточно нормальные, поэтому жестких условий, как с игроками, в нашем контракте с ним нет. Вопрос с продлением контракта мы можем решить в техническом режиме", - цитирует Нагорных "РИА Новости".

Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с 2022 года, его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона. После 20-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 32 очка. В 20-м туре подопечные Галактионова сыграли вничью с "Сочи" 2:2 на домашнем стадионе. "Локомотив" 14-го марта сыграет с калининградской "Балтикой" ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, первая встреча завершилась ничьей 2:2.

Локомотив Нагорных Галактионов
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