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Глебов: как оценю рестарт сезона? Пока нормально, больше удовлетворен, чем нет

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Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о результатах команды после рестарта чемпионата.
Фото: ФК "Ростов"
"Конечно, хотелось бы идти по верхней сетке в Кубке России, но не получается. Как оценю рестарт сезона? Пока нормально. Больше удовлетворен, чем нет", - цитирует Глебова "РБ Спорт".

Вчера, 12-го марта "Ростов" уступил московскому ЦСКА в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2, южане опустились в нижнюю сетку турнира - Пути регионов. После 20-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков. После паузы на игры сборных южане сыграют с московским "Динамо" в рамках 21-го тура РПЛ.

Ростов ЦСКА Глебов
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