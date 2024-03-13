"Конечно, хотелось бы идти по верхней сетке в Кубке России, но не получается. Как оценю рестарт сезона? Пока нормально. Больше удовлетворен, чем нет", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
Вчера, 12-го марта "Ростов" уступил московскому ЦСКА в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2, южане опустились в нижнюю сетку турнира - Пути регионов. После 20-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков. После паузы на игры сборных южане сыграют с московским "Динамо" в рамках 21-го тура РПЛ.
Глебов: как оценю рестарт сезона? Пока нормально, больше удовлетворен, чем нет
Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о результатах команды после рестарта чемпионата.
Фото: ФК "Ростов"