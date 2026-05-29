Экс-тренер "Динамо" раскритиковал решение клуба назначить Шварца

- Согласен с тем, что возвращаться к Шварцу было неэтично даже по отношению к Гусеву, который показал себя неплохо. Я был за то, чтобы Ролан остался в команде, - приводит слова Петрушина Vprognoze.
Напомним, ранее "Динамо" официально объявило о назначении Шварца. До этого командой руководил Ролан Гусев, при котором москвичи добрались до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" и не смогли пробиться в Суперфинал турнира.
В чемпионате страны бело-голубые завершили сезон на седьмом месте.