Экс-тренер "Динамо" раскритиковал решение клуба назначить Шварца

Алексей Петрушин прокомментировал возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Он признался, что предпочёл бы увидеть у руля команды Ролана Гусева, который руководил бело-голубыми в концовке сезона.

- Согласен с тем, что возвращаться к Шварцу было неэтично даже по отношению к Гусеву, который показал себя неплохо. Я был за то, чтобы Ролан остался в команде, - приводит слова Петрушина Vprognoze.

Напомним, ранее "Динамо" официально объявило о назначении Шварца. До этого командой руководил Ролан Гусев, при котором москвичи добрались до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" и не смогли пробиться в Суперфинал турнира.

В чемпионате страны бело-голубые завершили сезон на седьмом месте.

