"Есть мелкие изменения. Карпин немного изменил роль центрального защитника, теперь он часто выдвигается вперед. Все тот же прессинг, все тот же выход из обороны. Ничего нового Валерий Георгиевич не придумал. Он не дает команде новые идеи. Команда стагнирует? Думаю, да. Те же весенние победы — это следствие плохой формы "Крыльев" и "Краснодара", а не хорошей формы "Ростова", - цитирует Балахнина "Евро-Футбол".
После зимней паузы "Ростов" одержал две победы в РПЛ: 2:0 над самарскими "Крыльями Советов" и 2:1 над "Краснодаром". Южане уступили ЦСКА в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и опустились в сетку Пути регионов. После 20-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков. В зимнее трансферное окно к команде присоединились: Роналдо, Эль-Аскалани и Сако. Валерий Карпин также является главным тренером сборной России, которая в марте проведет две товарищеские встречи: с Сербией и Парагваем.
Балахнин: Карпин не дает команде новые идеи, "Ростов" стагнирует
Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин считает, что Валерий Карпин не приносит южанам новых идей.
Фото: ФК "Ростов"