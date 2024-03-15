"Я не хотел оставаться в "Оренбурге", а не в России. Я не подписал новый контракт, потому что у меня есть желание поменять команду. Пока не знаю, будет ли новый контракт в России или заграницей. Хочется сменить клуб ради новых эмоций, нового вызова", - цитирует Гойковича Sport24.
В текущем сезоне Гойкович провел за "Оренбург" 19 матчей и не отличился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт центрального защитника с клубом истекает по окончании текущего сезона. После 20-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. "Оренбург" сыграет с "Ахматом" в плей-офф Пути регионов Кубка России.
Гойкович: я не хотел оставаться в "Оренбурге", а не в России - хочется сменить клуб ради новых эмоций
Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович признался, что хочет сменить клуб по истечении контракта.
Фото: ФК "Оренбург"