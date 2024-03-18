"Греческий чемпионат сейчас не сильнее РПЛ. Думаю, турниры почти на одинаковом уровне. Хотя средние команды России сильнее, чем средние команды Греции и по условиям, и в игровом плане. Но если выделять первые пятерки команд, то они на одном уровне", - сказал Лодыгин.
33-летний голкипер "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин получил вызов в сборную России на товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая, которые пройдут 21-го и 25-го марта в Москве. В текущем сезоне на счету Лодыгина 9 пропущенных мячей в 15-ти матчах в составе "Панатинаикоса" во всех турнирах.
В России голкипер запомнился выступлениями в составе санкт-петербургского "Зенита" с которым дважды становился чемпионом страны, дважды - обладателем Суперкубка и один раз одержав победу в Кубке России. Действующий контракт Лодыгина с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026-го года.
Источник: "Sport 24"
Лодыгин: думаю, чемпионаты России и Греции находятся почти на одном уровне
Голкипер греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин сравнил греческую Суперлигу с РПЛ.
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