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Баранник: Кассьерра - лучший форвард в РПЛ. Тот, кто мог бы стоять с ним рядом, сейчас сидит

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Экс-тренер-селекционер "Локомотива" и "Зенита" Дмитрий Баранник оценил выступления колумбийского нападающего Матео Кассьерры в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости
"Кассьерра проводит очень хороший сезон, много забивает, решает исходы матчей. Кого можно считать его главным конкурентом в борьбе за звание лучшего нападающего в РПЛ? Тот, кто мог бы стоять с ним рядом, сейчас сидит. Кроме Промеса не вижу таких футболистов", - заявил Баранник.

Колумбиец Матео Кассьерра единолично возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате России. В активе 26-летнего нападающего 16 голов. На счету ближайших преследователей - Константина Тюкавина из "Динамо" и Джона Кордобы из "Краснодара" - по 9. Легионер "Спартака" Квинси Промес, который с показателем 6+6 по системе гол+пас до сих пор остается и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом своей команды, находится в тюрьме в ОАЭ.

Промес был задержан в Дубае по запросу Нидерландов. На родине футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков. Сейчас Промес находится в ожидании экстрадиции. Ему грозит 7.5 лет заключения.

Источник: "LegalBet"

Зенит Спартак Квинси Промес Матео Кассьерра Баранник
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