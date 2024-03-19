"Чтобы говорить об уходе Ивича, нужно находиться внутри клуба, всех деталей мы не знаем. Понятно, что возобновление сезона "Краснодар" провалил, может, таким образом руководство захотело встряхнуть команду. Ивич неплохо работал. "Краснодар" по-прежнему в чемпионской гонке. Для них ничего не изменилось", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
"Краснодар" объявил об отставке главного тренера Владимира Ивича 13-го марта после поражения в Кубке России от "Химок" - финалист прошлого сезона вылетел из турнира. На место сербского специалиста был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от команды Сергея Семака на два очка.
Силкин: "Краснодар" по-прежнему в чемпионской гонке, для них ничего не изменилось с уходом Ивича
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о шансах "Краснодара" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"